KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları...
KPSS-2025/1 tercihleri başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvuru yapmak isteyenler şimdi nitelik kodlarını öğrenmeye çalışıyor. "KPSS nitelik kodları nedir" sorusu revaçta... İşte detaylar...
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KPSS merkezi atama başvuruları başladı. ÖSYM yaptığı açıklamada KPSS-2025/1 tercihlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası kılavuz incelenirken nitelik kodları da gündem oldu. Başvuru için önemli kriter olan nitelik kodları yoğun şekilde araştırılıyor.
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Nitelik kodu nedir?
KPSS nitelik kodu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda, adayların hangi şartları taşıması gerektiğini gösteren özel sayı kodlarıdır.
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