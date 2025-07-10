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KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları...

KPSS-2025/1 tercihleri başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvuru yapmak isteyenler şimdi nitelik kodlarını öğrenmeye çalışıyor. "KPSS nitelik kodları nedir" sorusu revaçta... İşte detaylar...

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KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları... - Resim: 1

KPSS merkezi atama başvuruları başladı. ÖSYM yaptığı açıklamada KPSS-2025/1 tercihlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası kılavuz incelenirken nitelik kodları da gündem oldu. Başvuru için önemli kriter olan nitelik kodları yoğun şekilde araştırılıyor.

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KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları... - Resim: 2

Nitelik kodu nedir?

KPSS nitelik kodu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda, adayların hangi şartları taşıması gerektiğini gösteren özel sayı kodlarıdır.

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KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları... - Resim: 3

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Kaynak: HABER MERKEZİ
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