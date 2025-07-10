KPSS nitelik kodları nedir? KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans nitelik kodları...

KPSS merkezi atama başvuruları başladı. ÖSYM yaptığı açıklamada KPSS-2025/1 tercihlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası kılavuz incelenirken nitelik kodları da gündem oldu. Başvuru için önemli kriter olan nitelik kodları yoğun şekilde araştırılıyor.

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