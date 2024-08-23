KPSS SONUÇ SORGULAMA: KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar

ÖSYM'den günlerdir beklenen KPSS sonuçları için son dakika duyurusu geldi. Adayların, "KPSS sonuçları açıklandı mı, KPSS sonuçları nasıl sorgulanır" soruları yanıt buldu. 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak edilen konulardan biri de KPSS puan türleri oldu. "KPSS P1-P2-P3 puan türleri nedir", "KPSS P1-P2-P3 puan türleriyle hangi kurumlar alım yapıyor" sorularının yanıtları başta Google olmak üzere arama motorlarında sorgulanıyor.