KPSS SONUÇ SORGULAMA: KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar son dakika olarak duyuruldu. KPSS sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin sonuç sayfasından sorgulanabiliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla puan türleri de merak ediliyor. "KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türüyle hangi kurumlar alım yapıyor" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte KPSS puan türlerinin anlamları ve KPSS 2024 sonuç sorgulama sayfası...
ÖSYM'den günlerdir beklenen KPSS sonuçları için son dakika duyurusu geldi. Adayların, "KPSS sonuçları açıklandı mı, KPSS sonuçları nasıl sorgulanır" soruları yanıt buldu. 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları açıklandı.
KPSS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2024 KPSS sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak edilen konulardan biri de KPSS puan türleri oldu. "KPSS P1-P2-P3 puan türleri nedir", "KPSS P1-P2-P3 puan türleriyle hangi kurumlar alım yapıyor" sorularının yanıtları başta Google olmak üzere arama motorlarında sorgulanıyor.
KPSS P1 nedir?
KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P1 puan türüyle alım yapan kurumlar
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı