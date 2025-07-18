KPSS TERCİH SONUÇ TARİHİ: KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/1 10-17 Temmuz tarihleri arasından gerçekleşti. On binlerce kişi başvurularını yaptı ve sonuçlara odaklandı. ÖSYM tercih işlemlerinin sonuç tarihine takviminde yer vermiyor. Adaylar da muhtemel tarih araştırmasına giriyor ve en çok da "KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu iletiliyor.

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