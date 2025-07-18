KPSS TERCİH SONUÇ TARİHİ: KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Memur adayları KPSS-2025/1 tercihlerini tamamladı. Dün sona eren tercih işlemlerinin ardından sonuçlara ilişkin aramalar yapılıyor. ÖSYM'den sonuç tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı bu sebeple "KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu revaçta... İşte muhtemel tarih...
KPSS-2025/1 10-17 Temmuz tarihleri arasından gerçekleşti. On binlerce kişi başvurularını yaptı ve sonuçlara odaklandı. ÖSYM tercih işlemlerinin sonuç tarihine takviminde yer vermiyor. Adaylar da muhtemel tarih araştırmasına giriyor ve en çok da "KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu iletiliyor.
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2025/1 tercih süreci sona erdi ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercih süreci 18 Temmuz’da tamamlanmış, sonuçlar ise 29 Temmuz’da ilan edilmişti. Bu yıl benzer bir takvim izlenirse, KPSS-2025/1 tercih sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.