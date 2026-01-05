KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? ÖSYM merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son günlerin en önemli konularından biri de KPSS-2025/2 tercih sonuçları... Haftanın ilk gününde yüz binler sonuçlara odaklandı ve ÖSYM'nin resmi sitesine akın ediyor. Memur adaylarının ortak sorusu "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte beklentiler...
KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binler yeni haftada bu soruya cevap arıyor. ÖSYM'nin duyuru yapmaması nedeniyle aramalar bugün epey sıklaştı. Memur adayları sabırsızlıkla sonuçları beklerken birçok mecrada talepler yükseliyor.
2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den bugün de KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. Sonuçların bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.
Bir önceki dönemde merkezi atama sonuçları 7. günde açıklanmıştı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.