KPSS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün cuma günü ve KPSS-2016/1 tercih sonuç tarihi araması sıkça yapılıyor. Yüz binlerce aday merkezi atama için beklerken "KPSS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Hafta sonuna doğru girilirken gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... Bugün beklenti bir hayli yüksek... Sıkça gelen soru ise "KPSS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak" şeklinde...
KPSS-2016/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den KPSS-2016/1 tercih sonuç tarihi hala paylaşılmış değil. Bir önceki merkez atama sürecinde sonuçlar işlemlerin tamamlanmasından 13 gün sonra ilan edilmişti. Bu dönem tercih sonuçlarının 29 Temmuz'da ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.