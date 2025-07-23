KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sonuçlar her an ilan edilebilir ve bu nedenle aramalar sıklaşmış durumda... Memur adayları "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
KPSS tercih sonuçları için bekleyiş hız kesmeden sürüyor. 17 Temmuz'da tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Aradan 6 gün geçmesine rağmen resmi bir sonuç tarihi paylaşılmadı. Adaylar bilgi almak adına "2025 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu ısrarla yöneltiyor.
KPSS tercihleri ne zaman açıklanır?
ÖSYM tarafından KPSS 2025/1 tercih sonuç tarihi henüz duyurulmadı. 2024'te tercih işlemleri 18 Temmuz'da sonlandı ve sonuçlar 29 Temmuz'da erişime açıldı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 28 Temmuz 2025'te açıklanması beklenir.
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ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin ardından yerleştirme sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ulaşabilirsiniz.
KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir kadroya yerleşen adaylar, ilgili kamu kurumlarına ek bir sınav ya da mülakat süreci olmaksızın doğrudan atanır. Ancak atama işleminin gerçekleşebilmesi için adayların, pozisyona ilişkin tüm koşulları karşılaması ve gerekli belgeleri belirlenen süre içinde ilgili kuruma teslim etmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.