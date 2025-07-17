KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
Bugün KPSS-2025/1 tercihlerinin son günü... Kamu kurum ve kuruluşları için tercih yapanlar sonuç tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin sonuç tarihini ve saatini duyurmaması sebebiyle "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
KPSS-2025/1 tercihleri 10 Temmuz'da başladı ve bugün yani 17 Temmuz saat 23.59'da sona eriyor. Yüz binler branş ve kadrolara göre tercihlerini yaptı. Şimdi en önemli husus sonuçlar... ÖSYM'den sonuç tarihi duyurusu gelmezken araştırmalar hızlanmış durumda. İşte muhtemel tarih...
KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2025/1 tercih sonuç tarihi için ÖSYM'den açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 18 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanmıştı. Aynı süreç işlendiği takdirde bu yıl sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.