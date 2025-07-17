KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

KPSS-2025/1 tercihleri 10 Temmuz'da başladı ve bugün yani 17 Temmuz saat 23.59'da sona eriyor. Yüz binler branş ve kadrolara göre tercihlerini yaptı. Şimdi en önemli husus sonuçlar... ÖSYM'den sonuç tarihi duyurusu gelmezken araştırmalar hızlanmış durumda. İşte muhtemel tarih...

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