KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
KPSS-2025/2 tercihleri devam ediyor. Adayların büyük çoğunluğu başvurularını tamamladı. Memur adaylarının gözü artık sonuçlarda... ÖSYM net bir tarih vermedi. Hal böyle olunca binlerce kişi her gün "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Yılın ikinci merkezi atama başvuruları 18 Aralık'ta başladı ve 25 Aralık'ta son bulacak. 5 gün içinde büyük bir çoğunluk işlemlerini tamamladı. Bu adaylar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda... Sık sık gelen soru "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.