KPSS tercihleri başladı mı? KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
Memur adaylarının beklediği gün geldi. KPSS-2025/1 tercihleri bugün başlıyor. Gözler ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda... Sıklıkla "KPSS tercihleri başladı mı" diye soru geliyor. İşte muhtemel saat...
Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına başvuru bugün başlıyor. Memur adayları tercih işlemlerinin erişime açılmasını bekliyor. Kılavuza ulaşmak isteyenlerin gündeminde "KPSS tercihleri başladı mı" sorusu var. İşte detaylar...
KPSS-2025/1 tercih ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak. Bir öncesi tercih işlemleri saat 11.15'te başlamıştı bu yıl da gözler aynı saatte...
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Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.