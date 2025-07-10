KPSS tercihleri başladı mı? KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına başvuru bugün başlıyor. Memur adayları tercih işlemlerinin erişime açılmasını bekliyor. Kılavuza ulaşmak isteyenlerin gündeminde "KPSS tercihleri başladı mı" sorusu var. İşte detaylar...

KPSS-2025/1 tercih ne zaman başlıyor?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak. Bir öncesi tercih işlemleri saat 11.15'te başlamıştı bu yıl da gözler aynı saatte...

ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ