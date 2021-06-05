Kruvaziyer gemilerine protestolu karşılama
İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentine COVID-19 salgını sebebiyle bir süredir yapılamayan kruvaziyer seferleri protestolar eşliğinde yeniden başladı.
İtalya'da salgın nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri bugün MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket etmesiyle tekrar başlatıldı.
Geminin hareketi sırasında "Venedik’te büyük gemilere hayır" platformu protesto gerçekleştirdi.
Yüzlerce kişi hem küçük motor ve tekneleriyle hem de kıyıdan ellerindeki fişek ve "Büyük gemilere hayır" dövizleriyle, "MSC Orchestra" gemisinin kentin ünlü meydanı San Marco yakınındaki Giudecca Kanalı'ndan geçerek Adriyatik Denizi'ne açılmasını protesto etti.
Küçük motorların protesto sırasında gemiye yaklaşmaları güvenlik güçlerince engellendi.