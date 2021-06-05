Kruvaziyer gemilerine protestolu karşılama

Yüzlerce kişi hem küçük motor ve tekneleriyle hem de kıyıdan ellerindeki fişek ve "Büyük gemilere hayır" dövizleriyle, "MSC Orchestra" gemisinin kentin ünlü meydanı San Marco yakınındaki Giudecca Kanalı'ndan geçerek Adriyatik Denizi'ne açılmasını protesto etti.

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