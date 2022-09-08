Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması 'Uzay Macerası'

Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Uzay Macerası" temasıyla düzenlenen Kum Heykel Festivali’nde yer alan heykeller renkleri ve yapılış tarzlarıyla dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, 25 heykeltıraşın 10 bin ton nehir kumu kullanarak yaptığı "Yuri Gagarin", "Apollo 11 ve Neil Armstrong", "Hubble Uzay Teleskobu" ile "Mars'ta kolonileşme"yi konu edinen kum heykeller arasında masalsı bir yolculuğa çıkıyor.