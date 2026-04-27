Kura bitti, gözler sonuçlarda! TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
İstanbullular 3 gün boyunca TOKİ kura heyecanı yaşadı. Kura akşam saatlerinde sona ererken gözler sonuçlara çevrildi. Yüz binler sorgulama yapmak için sabırsızlanırken sonuçların açıklanacağı saat merak ediliyor. Peş peşe gelen soru "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
Ve İstanbul 100 bin konut kura çekimi sona erdi. 25 Haziran'da başlayan tören bugün akşam saatlerinde sona erdi. Yüz binler sorgulama sayfasını araştırıyor. Her dakika artan soru ise "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi İstanbul kura sonuç tarihi ve saatine ilişkin bir duyuru yayımlamadı. Diğer illerde yapılan tören sonrası akşam saatlerinde kesin sonuçlar ilan ediliyordu.
İstanbul'da 3 gün süren kuranın sonuçlarının yoğunluk nedeniyle yarın açıklanması bekleniyor.
Vatandaşlar TOKİ resmi sitesi veya e-Devlet 'Kura Sonucu Sorgulama' ekranından sonuçlara ulaşabilecek.
TOKİ başvuru iade kaç gün içinde yapılacak?
Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade süreci başlıyor. İade ücretini ATM, şube ya da mobil bankacılık üzerinden alabilirsiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura töreninin sona ermesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Kurum "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam.
İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.
Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.
Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.
Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.