Kuraklığın ortaya çıkardığı köyü yağışlar yuttu: Geriye su üstündeki minare kaldı
Türkiye genelinde etkili olan yağışlar akarsu ve gölleri yeniden doldururken, baraj havzalarında da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kuraklık dönemlerinde gün yüzüne eski yerleşimler yeniden sular altında kalırken, Sivas’ın Hafik ilçesindeki Pusat köyü de bir kez daha baraj sularına gömüldü.
Kurak geçen sezonların ardından yurt genelini etkisi altına alan yağışlı sistem kuruyan dere ve göllere yeniden hayat verdi. Barajlar dolup taşarken, bazı bölgelerde doluluğu dengelemek için barajlardan su çekildi.
Toprak suya doyduğu bir sezona hazırlanırken kuraklıkla gün yüzüne çıkan köyler de yeniden sular altında kaldı. Sivas'ın Hafik ilçesinde de geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy, yoğun yağışların ardından Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kaldı.
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyü 2008'de barajın devreye alınmasıyla sulara gömülmüştü. Yeni köy yaklaşık 200 metre üst kısma taşınırken eski köy ise sadece kurak sezonlarda yüzünü gösteriyordu.
Bu yıl yoğun yağışlar ve karların erimesiyle köy bir kez daha batık şehre dönerken, köydern geriye su üstündeki cami minaresi kaldı.