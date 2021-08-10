Kuraklık etkisi: Bayburt'ta baraj suyu 20 metre çekildi

Barajdaki suyun yaklaşık 20 metre çekilmesine rağmen ilçede tarımsal anlamda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Gürer, "Dünyada, ülkemizde var olan kuraklık ilçemizde de baş göstermeye başladı. Fakat stratejik bir yatırım olduğu için bu çekilmeye rağmen, barajımızın büyüklüğü nedeniyle suyumuz şu anda tarımsal ve turizm faaliyetleri için yeterli durumda." dedi.

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