Kuraklık etkisi: Bayburt'ta baraj suyu 20 metre çekildi
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su yaklaşık 20 metre çekildi.
Bayburt'ta yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, kentin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Demirözü Barajı'nı da olumsuz etkiledi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Demirözü ilçesinde inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan, ilçede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisine hayat veren barajdaki su, kuraklığın etkisiyle yaklaşık 20 metre çekildi.
Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, kış döneminde tam kapasite dolan barajdaki su miktarının, kuraklığın etkisiyle önemli oranda azaldığını söyledi.
Barajdaki suyun yaklaşık 20 metre çekilmesine rağmen ilçede tarımsal anlamda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Gürer, "Dünyada, ülkemizde var olan kuraklık ilçemizde de baş göstermeye başladı. Fakat stratejik bir yatırım olduğu için bu çekilmeye rağmen, barajımızın büyüklüğü nedeniyle suyumuz şu anda tarımsal ve turizm faaliyetleri için yeterli durumda." dedi.