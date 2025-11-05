Kuraklık Van’daki Erçek Gölü’nü vurdu: Su çekilmesi mikrobiyalitleri ortaya çıkardı

Tabii son yıllardaki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ülkemizdeki diğer göllerde olduğu gibi Erçek Gölü'nün de güzey alanının küçülmesine sebebiyet veriyor. Şu anda bulunduğumuz nokta çok değil. 3-5 yıl öncesine kadar tamamen sular altındaydı. Bugün tamamen karaya çıkmış bir vaziyette. Erçek Gölü de Van Gölü gibi tuzlu ve sodalı bir su kalitesine sahip.