KURBAN BAYRAMI 2025: Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?
İslam dünyasında büyük bir dini öneme sahip olan iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı için sayılı haftalar kaldı. Hem ibadet, hem de toplumsal dayanışma açısından derin anlamlar taşıyan Kurban Bayramı'na hazırlıklar sürerken bayramın tarihi, tatil günleri epey araştırılıyor. Sıkça "Kurban Bayramı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Müslümanlar için çok yönlü ve derin anlam taşıyan Kurban Bayramı iple çekiliyor. İslam alemi bu dini bayrama bir an evvel kavuşmak isterken bazı sorular da peşi sıra geliyor. Türkiye'de de binlerce mümin, tam tarihleri öğrenmek için "Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusuna yanıt arıyor.
Kurban Bayramı arefe günü tatil mi?
Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günleri yarım gün tatil oluyor.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram arefesinin perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle, tatilin 9 güne uzatılması beklenmiyor. Ancak konuya ilişkin hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.