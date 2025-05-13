KURBAN BAYRAMI 2025: Kurban Bayramı arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için çok yönlü ve derin anlam taşıyan Kurban Bayramı iple çekiliyor. İslam alemi bu dini bayrama bir an evvel kavuşmak isterken bazı sorular da peşi sıra geliyor. Türkiye'de de binlerce mümin, tam tarihleri öğrenmek için "Kurban Bayramı tarihleri ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusuna yanıt arıyor.

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