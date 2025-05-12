KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram hazırlıkları yapılmaya başlandı. İslam alemi büyük bir coşku ile bayramı kutlayacak. Tarih konusunda tereddüt yaşayanları ağırlık verdiği soru ise "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı" şeklinde... 1 | 3

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle: 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil) 6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün 8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün 2 | 3