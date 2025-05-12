KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı? Bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı haziran ayında kutlanacak. Tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar aramalarını sıklaştırıyor. Art arda "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı" soruları geliyor. İşte bayram tarihleri ve tatil günleri...
Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram hazırlıkları yapılmaya başlandı. İslam alemi büyük bir coşku ile bayramı kutlayacak. Tarih konusunda tereddüt yaşayanları ağırlık verdiği soru ise "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı" şeklinde...
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Bayram tatili 9 gün mü oldu?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.