Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu mu? İkramiye artacak mı?
Kurban Bayramı yaklaştıkça emekli ikramiyesi konusu gündeme daha çok geliyor. Milyonlar için ek bir gelir desteği olan ve bir nebze de olsa can suyu sağlayan ikramiyeler için gün sayılıyor. Gözler hükümete çevrilmişken sık sık tekrar eden soru "Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak" oluyor.
Emekliler bir yandan Kurban Bayramı'nı beklerken bir yandan da ikramiyenin yatacağı tarihi araştırıyor. Bayramda ekstra giderlerin karşılanmasında büyük avantaj sağlayan ikramiyenin net tarihi öğrenilmeye çalışılırken her gün artarak devam eden soru "Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde... İşte detaylar...
2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyeleri için tarih henüz netleşmedi. Beklentiler ikramiyelerin tahsis numarasına göre 18 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatacağı yönünde...
Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir zam gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da artış beklenmiyor.
İkramiye 2018'de başladığında bayram başına 1.000 TL'ydi; o dönemdeki dolar kuruyla yaklaşık 223 dolara denk geliyordu.