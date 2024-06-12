Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda biletler tükendi

Her bayram da olduğu gibi bu bayramda bayağı bir kalabalık var. Tatilin uzaması da bu yoğunluğu artırdı. Şu anda büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlar 2-3 ay önceden biletlerini almış oluyorlar. Doluluk oranları olunca biz yeniden ek seferler yapıyoruz. Bilet bulunamıyor. Gittikleri firmalardan ek seferle ilgili bilgi alsınlar" ifadelerini kullandı.

3 | 5