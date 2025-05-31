Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm

Kurban bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, el kesilmesinin önüne geçen çelik eldivenler de kasaplar tarafından ilgi gördü. 1 | 6

Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor. 2 | 6



Kasaplar için çeliği daha yoğun ve sıkı olan kurban bıçağı ürettiklerini kaydeden bıçak ustası Mehmet Pirge, "İnsanlar evlerindeki sebze bıçaklarını bile Kurban Bayramı öncesi getirip biletiyorlar" dedi. 3 | 6