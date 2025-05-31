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Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala bıçakçılarda yoğunluk başladı. Bursa'da bıçakçılar bayram gelmeden bayram etti. Acemi kasapların korkulu rüyası olan el kesikleri için çelik eldivenler ilgi gördü.

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Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm - Resim: 1

Kurban bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, el kesilmesinin önüne geçen çelik eldivenler de kasaplar tarafından ilgi gördü.

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Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm - Resim: 2

Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor.

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Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm - Resim: 3


Kasaplar için çeliği daha yoğun ve sıkı olan kurban bıçağı ürettiklerini kaydeden bıçak ustası Mehmet Pirge, "İnsanlar evlerindeki sebze bıçaklarını bile Kurban Bayramı öncesi getirip biletiyorlar" dedi.

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Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara hayat kurtaran çözüm - Resim: 4

Bıçak algısının en yoğun olduğu zamanın Kurban Bayramı olduğunu ifade eden Pirge, kurban bıçağının nasıl olması gerektiğini anlattı:

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