KURBAN BAYRAMI TARİHİ | 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramın ilk günü hangi tarihte?
"Kurban Bayramı tarihleri" son günlerin en çok aratılan konusu arasında... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar ya da tereddüde düşenler "2025 Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor. İşte arefe günü ve bayramın ilk günü tarihi...
Kurban Bayramı için artık son günler... İslam alemi bayramın ilk günü için geri sayım içerisinde.. Bayram tarihleri yine sıklıkla araştırılıyor. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenlerin başvurduğu soru "2025 Kurban Bayramı ne zaman" şeklinde...
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.