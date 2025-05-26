KURBAN BAYRAMI TARİHİ | 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramın ilk günü hangi tarihte?

Kurban Bayramı için artık son günler... İslam alemi bayramın ilk günü için geri sayım içerisinde.. Bayram tarihleri yine sıklıkla araştırılıyor. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenlerin başvurduğu soru "2025 Kurban Bayramı ne zaman" şeklinde... 1 | 3

Kurban Bayramı tarihleri... Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle: 5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil) 6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün 8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün 2 | 3