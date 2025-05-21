Kurban Bayramı tarihleri araştırılıyor... İşte Kurban Bayramı'nın ilk günü
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramın tam tarihini bilmeyenler araştırma içerisinde... "Kurban Bayramı ne zaman" sorusu son günlerde artmış durumda... İşte bayramın ilk günü.
Toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bazı vatandaşlar bayramın birinci günü için kafa karışıklığı yaşarken "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna başvuruyor. İşte tarihler...
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün