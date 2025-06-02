Kurban Bayramı tarihleri | Bayramın ilk günü hangi güne denk geliyor, ne zaman? Arefe günü tatil mi?

İslam alemi bayrama hazırlanıyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık aşamasında... Paylaşım ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramına sayılı günler kala tarihler konusunda tereddüt yaşayanlar "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, kamu kurumlarında ve okullarda yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak. Mesai saatleri öğleye kadar sürecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak.