Kurban Bayramı tarihleri | Bayramın ilk günü hangi güne denk geliyor, ne zaman? Arefe günü tatil mi?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tarihleri için aramalar devam ediyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanların sıkça yönelttiği soru "Kurban Bayramı ne zaman" şeklinde... İşte arefe günü ve bayramın ilk gününün tarihi...
İslam alemi bayrama hazırlanıyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık aşamasında... Paylaşım ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramına sayılı günler kala tarihler konusunda tereddüt yaşayanlar "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 Kurban Bayramı Takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe, kamu kurumlarında ve okullarda yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak. Mesai saatleri öğleye kadar sürecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak.