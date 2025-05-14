Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi mi?

Kurban Bayramı haziran ayında kutlanacak. Bayrama sayılı haftalar kala tatil planı yapmak isteyenler bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Hükümetin son açıklamalarını takip edenler bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için "Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu" sorusunu yöneltiyor. 1 | 3

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3