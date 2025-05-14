Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi mi?
Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Bayram haziran ayının ilk haftasına denk geliyor ve arefe günü ise perşembe günü... Şimdi vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak edip "Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu" diye soruyor. İşte son durum...
Kurban Bayramı haziran ayında kutlanacak. Bayrama sayılı haftalar kala tatil planı yapmak isteyenler bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Hükümetin son açıklamalarını takip edenler bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için "Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu" sorusunu yöneltiyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı'nda 4 gün resmi tatil oluyor. Bayram arefesi perşembe gününe denk geldiği için 9 gün tatil beklenmiyor. Fakat hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün