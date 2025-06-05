Kurban etinden en iyi kavurma nasıl, hayvanın neresinden yapılır? İşte damağınıza bayram yaşatacak kavurma tarifi
Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti kavurma... Kurban kavurması bir gelenektir ve her bayram en çok yanıt aranan soruların başında gelir: En iyi kurban kavurması nasıl, hayvanın neresinden yapılır? Pek çok kavurma tarifi mevcut. Fakat lokum kıvamında lezzetli bir kavurma yemek istiyorsanız izlemeniz gereken bazı kritik adımlar var... İşte damağınıza da bayram yaşatacak kurban kavurması tarifi....
Yarın (6 Haziran 2025 Cuma) Kurban Bayramı… Milyonlarca Müslüman Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın rızasına ermek amacıyla kurban kesecek.
Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezlerinden biri ise kurban kavurması. Hâl böyle olunca kurban ibadetini yerini getiren vatandaşların genellikle ilk yaptığı şey kavurma hazırlamak.
Peki en iyi kurban kavurması nasıl yapılır? En iyi kavurma hayvanın neresinden yapılır? Kavurmaya domates, soğan eklenir mi? Kurban kavurması için eti ne kadar dinlendirmek gerekir? Bayramın ilk günü kavurma yapmak sağlıklı mı?
İşte bu ve bunun gibi konular, Kurban Bayramı’ndan hemen önce ve bayram sırasında yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.
En iyi kurban kavurması hayvanın neresinden yapılır?
En iyi kurban kavurması eti kesilen hayvana göre değişiyor. Kurbanlık olarak kuzu kestiyseniz en iyi kavurmalık bölüm tranç bölgesinden, danada ise en iyi kavurmalık bölümü but bölgesinden alınır.