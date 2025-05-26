Kurban fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş (dana, tosun, düve), küçükbaş (koyun, koç, keçi) kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Milyonlarca kişi bayramı beklerken kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Sıklıkla "Kurban fiyatları ne kadar" sorusu geliyor. İşte detaylar...

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