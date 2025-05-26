Kurban fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş (dana, tosun, düve), küçükbaş (koyun, koç, keçi) kurban fiyatları ne kadar?
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık fiyatları da merak konusu olmaya devam ediyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların fiyatları, canlı kilo üzerinden belirleniyor ve bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. İşte 2025 yılına ait güncel kurbanlık fiyatları...
Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanmaya başlanacak. Milyonlarca kişi bayramı beklerken kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Sıklıkla "Kurban fiyatları ne kadar" sorusu geliyor. İşte detaylar...
Küçükbaş kurbanlık fiyatları (koyun, koç, keçi)
Koyun: 14.000 TL – 18.000 TL
Koç: 16.000 TL – 19.000 TL
Keçi: 14.000 TL – 17.000 TL
Küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 250-260 TL civarında.
Büyükbaş kurbanlık fiyatları (dana, tosun, düve)
Dana: 180.000 TL – 250.000 TL
Tosun: 190.000 TL – 260.000 TL
Düve: 160.000 TL – 220.000 TL
Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise ortalama 250-260 TL arasında değişmekte.
Fiyatlar, hayvanın sağlık durumu, beslenme şekli ve pazarlama maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bayrama yaklaştıkça talep artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olabilir.