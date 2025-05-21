KURBANLIK FİYATLARI 2025: Büyükbaş (dana, tosun, düve), küçükbaş (koyun, koç, keçi) kurban fiyatları ne kadar?

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Bayram öncesi her yıl olduğu gibi kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Paylaşmayı ve Allah’a yaklaşmayı temsil eden kurban kesme ibadeti için sabırsızlıkla bekleyenler bir yandan da kurbanlık fiyatlarını derinlemesine araştırıyor.

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