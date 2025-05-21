KURBANLIK FİYATLARI 2025: Büyükbaş (dana, tosun, düve), küçükbaş (koyun, koç, keçi) kurban fiyatları ne kadar?
Paylaşma ve yardımlaşma vesilesi olan Kurban Bayramı için artık son düzlüğe girildi. Müslümanlar, ibadet niyetiyle Allah rızası için kurban kesip dağıtacaklar. Bu yıl kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırıp "Büyükbaş, küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar" diye soruyor.
2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Bayram öncesi her yıl olduğu gibi kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Paylaşmayı ve Allah’a yaklaşmayı temsil eden kurban kesme ibadeti için sabırsızlıkla bekleyenler bir yandan da kurbanlık fiyatlarını derinlemesine araştırıyor.
Küçükbaş kurbanlık fiyatları (koyun, koç, keçi)
Koyun: 14.000 TL – 18.000 TL
Koç: 16.000 TL – 19.000 TL
Keçi: 14.000 TL – 17.000 TL
Küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 250-260 TL civarında.
Büyükbaş kurbanlık fiyatları (dana, tosun, düve)
Dana: 180.000 TL – 250.000 TL
Tosun: 190.000 TL – 260.000 TL
Düve: 160.000 TL – 220.000 TL
Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise ortalama 250-260 TL arasında değişmekte.
Fiyatlar, hayvanın sağlık durumu, beslenme şekli ve pazarlama maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bayrama yaklaştıkça talep artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olabilir.