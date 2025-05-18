Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hem ibadet hem de derin bir anlam taşıyan kurban kesme ibadeti bu yıl da yerine getirilecek. Allah’a yakınlaşma, sosyal yardımlaşma ve paylaşma anlamına gelen bu hayırlı ibadet öncesi kurbanlık fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. "Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar" diye soruluyor. İşte detaylar...

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