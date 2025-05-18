Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş (dana, tosun, düve), küçükbaş (koyun, koç, keçi) kurban fiyatları kaç lira?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler arayış içerisinde... Her haber dikkatlice takip edilirken henüz büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını bilmeyenler "Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu" sorusunu yöneltiyor.
Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hem ibadet hem de derin bir anlam taşıyan kurban kesme ibadeti bu yıl da yerine getirilecek. Allah’a yakınlaşma, sosyal yardımlaşma ve paylaşma anlamına gelen bu hayırlı ibadet öncesi kurbanlık fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. "Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar" diye soruluyor. İşte detaylar...
Küçükbaş kurbanlık fiyatları (koyun, koç, keçi)
Koyun: 14.000 TL – 18.000 TL
Koç: 16.000 TL – 19.000 TL
Keçi: 14.000 TL – 17.000 TL
Küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 250-260 TL civarındadır.
Büyükbaş kurbanlık fiyatları (dana, tosun, düve)
Dana: 180.000 TL – 250.000 TL
Tosun: 190.000 TL – 260.000 TL
Düve: 160.000 TL – 220.000 TL
Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise ortalama 250-260 TL arasında değişmektedir.
Fiyatlar, hayvanın sağlık durumu, beslenme şekli ve pazarlama maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bayrama yaklaştıkça talep artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olabilir.