KURBANLIK FİYATLARI SON DURUM: Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç lira?
Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Bütçesi el verenler bu sene kurban ibadetini yerine getirecek. Bayrama kısa süre kala sıkça araştırılan konulardan biri kurbanlık fiyatları... Peki, Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Büyükbaş hayvan fiyatları
Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram fiyatı veya kurbanlık vasfına göre toplu satış üzerinden belirleniyor.
500 - 550 kg Dana: 240.000 TL – 275.000 TL
600 kg ve üzeri Tosun: 300.000 TL – 330.000 TL
Koç ve erkek toklu fiyatları
Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL
Koyun fiyatları
Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL