'Kurtlar Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.
El Bab'dan dönen komandolar, tabur girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.
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Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 192 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.
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Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu.
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