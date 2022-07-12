Kuşadası'na kruvaziyerlerle 16 bin turist geldi Kuşadası'na iki günde kruvaziyerlerle 16 bin yabancı turist geldi.

Ege Port Kuşadası'na son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. Turistlerin yanı sıra mürettebat üyesi 5 bin 800 kişi de ilçeye giriş yaptı. 1 | 14

Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı. 2 | 14

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gelen yabancı turistlerle esnafın adeta çifte bayram yaşadığını kaydetti. 3 | 14