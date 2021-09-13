Kuzey Kore'den yeni tip uzun menzilli füze denemesi Kuzey Kore'nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı duyuruldu. Cumartesi ve pazar günleri yapılan füze denemelerinin başarılı olduğu açıklandı.

Kuzey Kore'nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı bildirildi. 1 | 5

Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi. 2 | 5

İki denemede de füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. 3 | 5