KYK 2024 YEDEK BAŞVURU TARİHİ: Yedek başvurular ne zaman, yeniden başvuru yapılacak mı? KYK 2024 yedek başvuru ne zaman yapılacak? KYK yurt başvurularında ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek başvuruları bekleyen öğrenciler için süreç devam ediyor. Yurt hakkı kazanamayan adaylar, yedek başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Peki, yedek başvurular için yeniden başvuru yapılacak mı? KYK 2024 yedek başvuru ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2024 yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek başvurulara çevrildi. İlk yerleştirmede yurt kazanamayan öğrenciler, KYK yedek başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Peki, KYK 2024 yedek başvuru ne zaman başlayacak? Yedek başvurular için tekrar başvuru yapılır mı? İşte detaylar... 1 | 6

KYK 2024 Yedek Başvuru Ne Zaman? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 itibarıyla erişime açıldı. Ancak ilk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler için yedek başvurular gündemde. Yedek yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı, ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi açıklamaları bekleniyor. 2 | 6

KYK Yedek Başvuru İçin Yeniden Başvuru Yapılacak mı? İlk yerleştirmede yedekte kalan öğrenciler, KYK yedek başvurusunda bulunabilirler. Ancak, yedek sırasındaki öğrencilerin başvuru yapmadan önce dikkat etmeleri gereken önemli bir detay var: Başvuru sırasında ilk yedek sıralarının iptal olacağı uyarısı alacaklardır. Başvuruya devam etmeleri halinde önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Dolayısıyla, tekrar başvuru yapan öğrenciler yeni yedek sıralamalarına göre değerlendirmeye alınacak. 3 | 6