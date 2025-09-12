KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuru sonuçları dün açıklandı. KYK burs ve kredi süreç ise hala başlamış değil. Gençlik ve Spor Bakanlığının bu imkanından faydalanmak isteyen yüz binler tarihleri her gün araştırıyor. İşte başvurular için muhtemel tarih...
Üniversite öğrencileri için finansal olarak büyük bir destek kaynağı olan KYK burs ve kredilere her yıl yoğun bir ilgi söz konusu... Eylül ayının ikici haftası geride kalmak üzere ve tarih araştırması yükseliyor. Peki, GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında açıldığı görülüyor.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.