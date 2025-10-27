KYK burs sonuçları açıklandı mı? GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni bir haftaya giriş yaptık ve yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündemine KYK burs ve kredileri var. 17 Ekim'den bu yana sonuç tarihi araması yapılıyor. İşlemlerin üzerinden bugüne dek 10 gün geçerken haftanın ilk gününde yine "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...
KYK burs ve kredi başvurularında sonuç beklentisi sürüyor. Binlerce öğrenci, eğitim giderlerini planlamak için sonuç tarihini merak ediyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor.
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için açıklama yapmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.