KYK burs ve kredi 2025 sonuçları GSB tarafından ne zaman açıklanacak?
KYK 2025 burs ve kredi başvurularının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Bu süre zarfında üniversite öğrencileri sonuçlara kilitlendi ve yoğun şekilde arama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığının tarihleri ilan etmemesi nedeniyle sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına önemli katkı sunan KYK burs ve kredileri için başvurular 17 Ekim'de sona erdi. Bu tarihten itibaren sonuç aramaları her geçen gün artmaya başladı. Kasım ayının gelişiyle birlikte sorgulamalar daha da sıklaştı. Gözler sürekli olarak GSB'de… Peki son durum nedir?
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.