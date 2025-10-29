KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? GSB sonuç tarihini duyurdu mu?
2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri her gün konu hakkında araştırma yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi sık sık kontrol edilirken süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Üniversite öğrencilerinin bir numaralı gündemi KYK burs ve kredi sonuçları... Başvurular üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Her gün sonuç tarihi bilgisi alınmak isteniyor. Sabırsızlık her geçen gün artarken yanı aranan soru ise "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.