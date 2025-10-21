KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? GSB sonuçları ne zaman ilan edecek?
Yüz binleri KYK burs ve kredi sonuçları heyecanı sardı. 17 Ekim'de son bulan başvurular sonrası yüz binler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. Bakanlığın paylaşım yapmaması nedeniyle süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler "2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Üniversite öğrencileri için önemli bir maddi destek kaynağı olan KYK burs ve kredileri için bu yıl başvurular tamamlandı. Barınma, ulaşım, yemek ve eğitim giderlerine katkıda bulunan KYK burs ve kredilerinin sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Net tarih açıklanmazken öğrenciler şimdi muhtemel tarihi öğrenmeye çalışıyor.
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihi için net bir tarih verilemiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.