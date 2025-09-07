KYK (GSB) yurt başvuru sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Eylül'de yaptığı duyuru ile KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvurular dün gece itibarıyla sona ererken bugünün en çok iletilen sorularından biri de "KYK yurt başvuru sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanır" şeklinde... İşte beklenen tarih...