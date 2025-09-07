KYK (GSB) yurt başvuru sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanır?
KYK yurt başvurularının bitişi sonrası sonuç tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının sitesi sürekli olarak ziyaret edilirken adaylar tarih bilgisine ulaşmaya çalışıyor. "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Eylül'de yaptığı duyuru ile KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvurular dün gece itibarıyla sona ererken bugünün en çok iletilen sorularından biri de "KYK yurt başvuru sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanır" şeklinde... İşte beklenen tarih...
GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularıyla birlikte yeni fiyatları da duyurdu. Yeni tarifeye göre en düşük yurt ücreti 750 TL, en yüksek ücret ise 1250 TL oldu.
- Birinci tip oda: 750 TL,
- İkinci tip oda: 850 TL,
- Üçüncü tip oda: 850 TL,
- Dördüncü tip oda: 1050 TL,
- Beşinci tip oda: 1150 TL,
- Altıncı tip oda: 1250 TL.
KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:
- Birinci tip oda: 517,50 TL,
- İkinci tip oda: 607,50 TL,
- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,
- Dördüncü tip oda: 720 TL,
- Beşinci tip oda: 765 TL,
- Altıncı tip oda: 855 TL.