KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı: KYK yurt kaydı nasıl, nereden yapılıyor? | KYK taahütname nasıl onaylanır?
Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı için KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır? KYK yurt kayıt yaptırma işlemleri neler? KYK yurduna kayıt nereden yapılıyor? İşte tüm detaylar...
KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama
KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yurt başvurusu yapan öğrenciler, kimlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.
KYK yurt kaydı nasıl, nereden yapılıyor?
KYK yurduna hak kazanan öğrencilerin, 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Bu süre içerisinde işlemini tamamlamayan öğrencilerin hakları geçersiz sayılacak.
