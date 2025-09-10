KYK yurt sonuç tarihi GSB tarafından açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvurularını yapan yüz binlerce üniversite öğrencisi artık gözünü sonuçlara çevirmiş durumda... Başvuruların üzerinden 4 gün geçerken her dakika sonuç araması sıklaşıyor. Bugün itibarıyla Bakanlıktan hala duyuru gelmezken öğrenciler de "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu ısrarla yöneltiyor.
Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt başvuru sonuçları geliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından geçen günlerle birlikte beklenti artarken, sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Henüz resmi duyuru yapılmazken, "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.