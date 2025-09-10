KYK yurt sonuç tarihi GSB tarafından açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt başvuru sonuçları geliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından geçen günlerle birlikte beklenti artarken, sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Henüz resmi duyuru yapılmazken, "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemdeki yerini koruyor.