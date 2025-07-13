Lahmacunda sakatat, pastırmada gıda boyası! Bakanlık o markaları açıkladı: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesinde, et ve et ürünlerinde halk sağlığını tehdit edebilecek içeriklere rastlandı. Kanatlı eti yerine başka et türlerinin kullanılması, gıda boyası ve sakatat gibi maddelerin yer aldığı ürünler arasında pide harcı ve kebap çeşitleri de bulunuyor. İşte sağlığı tehlikeye düşürecek olan, taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve markalar...
Et ve et ürünleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde yapılan incelemelerde tüketici sağlığını tehdit edebilecek içeriklere rastlandı.
Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre; Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Şırnak gibi illerdeki bazı firmaların ürünlerinde, kanatlı eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı, bazı ürünlerde ise sakatat, gıda boyası ve gıda mevzuatına aykırı içeriklerin bulunduğu belirlendi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek olan, taklit ve tağşiş listesine en son eklenen ürünler ve markalar...