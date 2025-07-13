Lahmacunda sakatat, pastırmada gıda boyası! Bakanlık o markaları açıkladı: Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Et ve et ürünleri başta olmak üzere çeşitli kategorilerde yapılan incelemelerde tüketici sağlığını tehdit edebilecek içeriklere rastlandı.

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre; Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Şırnak gibi illerdeki bazı firmaların ürünlerinde, kanatlı eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı, bazı ürünlerde ise sakatat, gıda boyası ve gıda mevzuatına aykırı içeriklerin bulunduğu belirlendi.