Levent Gültekin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Levent Gültekin kimdir?

Levent Gültekin'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Gültekin ifadesinde "Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim" dedi.

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.