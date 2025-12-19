Levent Gültekin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Levent Gültekin kimdir?
Gazeteci Levent Gültekin sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gültekin'in ilk ifadesi ortaya çıkarken bu operasyon sonrası ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren "Levent Gültekin neden gözaltına alındı", "Levent Gültekin kimdir" soruları sıkça gelmeye başladı.
Gazeteciliğe kendi Youtube kanalından devam eden Levent Gültekin 17 Aralık'taki videosunda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebek'teki bir kafeden saat 01.30'da Vatan Emniyet'e götürülen Gültekin burada ifade verdi. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak isterken "Levent Gültekin neden gözaltına alındı", "Levent Gültekin kimdir" sorularını ısrarla yöneltiyorlar.
Levent Gültekin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
Gültekin ifadesinde "Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim" dedi.
Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Levent Gültekin kimdir?
Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Göle’de yaptı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Medya sektörüne 1995 yılında Yeni Şafak’la girdi. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında genel müdür oldu. 2000 yılının sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı. 2007 yılında Star Medya Grubu’nda, 2009 yılında Cine5 Medya Grubu’nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010 yılında Cine5’ten de ayrılınca köşe yazarlığına başladı.
Halen siyaset yorumculuğunu kendi YouTube kanalında sürdürmektedir.
Şatafatlı Mağlubiyet ve Onurlu Çıkış adlı iki kitabı vardır.