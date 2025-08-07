LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuç tarihi lise adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. LGS tercih sonuçları sonrası yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyen adaylar 4-6 Ağustos tarihinde nakil başvurusu yaptı. Şimdi sonuç tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte konunun detayları... 1 | 3

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından ikinci nakil süreci başlayacak. Bu işlemler 8-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.