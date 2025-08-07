LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 LGS 1. nakil işlemleri sona erdi. Dün itibarıyla biten başvurular sonrası sonuç tarihi de aratılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç tarihini adaylarla paylaşmıştı. Şimdi konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
LGS 1. nakil sonuç tarihi lise adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. LGS tercih sonuçları sonrası yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyen adaylar 4-6 Ağustos tarihinde nakil başvurusu yaptı. Şimdi sonuç tarihi yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte konunun detayları...
LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından ikinci nakil süreci başlayacak. Bu işlemler 8-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.