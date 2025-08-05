LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarının ilanı sonrası okul değiştirmek isteyenler nakil işlemlerine başladı. İlk iki gün işlemelerini tamamlayanlar nakil sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sürecinde sıra nakillerde... Tercih sonuçlarının ilanı sonrası istediği okula yerleşemeyen ya da hiç yerleşemeyenler nakil yapmak istiyor. 4 Ağustos'ta başlayan nakil işlemleri 6 Ağustos'ta sona erecek. Bu işlemi hızlıca yapanlar "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından ikinci nakil süreci başlayacak. Bu işlemler 8-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.