LGS sürecinde sıra nakillerde... Tercih sonuçlarının ilanı sonrası istediği okula yerleşemeyen ya da hiç yerleşemeyenler nakil yapmak istiyor. 4 Ağustos'ta başlayan nakil işlemleri 6 Ağustos'ta sona erecek. Bu işlemi hızlıca yapanlar "LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. 1 | 3

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hemen ardından ikinci nakil süreci başlayacak. Bu işlemler 8-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 2 | 3