LGS 1. oturumu, 2. oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
LGS oturumlarının ilki başladı. Öğrenciler ve velilerin heyecan katsayısı bir hayli yüksek... Oturumların saatleri ve süreleri merak ediliyor. ilk olarak "LGS 1. oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek" sorusu ön planda... Diğer oturumun başlaması ile birlikte "LGS 2. oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek" sorusu sıklaşacak.
LGS sınavı resmen başladı. Yüz binler ilk oturumda sınav döküyor. İçeride öğrenciler ter dökerken dışarıda ise veliler heyecandan yerinde duramıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavının başlamasıyla birlikte "LGS 1. oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. Öte yandan 2. oturumun başlamasıyla birlikte yine sınavın kaçta biteceği araştırılacak.
LGS 1. oturumu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30'da başladı. Sözel alandan oluşan bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Sınav süresi 75 dakika olacak. Sınav bitiş saati 10.25.
LGS 2. oturumu
İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu bölümde öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soruyu 80 dakikada yanıtlamaya çalışacak. Sınav bitiş saati 12.50.