LGS sınavı resmen başladı. Yüz binler ilk oturumda sınav döküyor. İçeride öğrenciler ter dökerken dışarıda ise veliler heyecandan yerinde duramıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavının başlamasıyla birlikte "LGS 1. oturumu saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. Öte yandan 2. oturumun başlamasıyla birlikte yine sınavın kaçta biteceği araştırılacak. 1 | 3

LGS 1. oturumu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30'da başladı. Sözel alandan oluşan bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Sınav süresi 75 dakika olacak. Sınav bitiş saati 10.25. 2 | 3