LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
LGS 2. nakil sürecinde sonuç günü... On binlerce öğrenci MEB'in son dakika duyurusunu bekliyor. Sabırsız bekleyiş sürerken saate dair bilgi olmaması sebebiyle "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...
LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanıyor. Öğrenciler telefon ve bilgisayardan sürekli olarak MEB'in resmi sitesini kontrol ediyor. Bakanlığın saate dair duyuru yapmaması nedeniyle aramalar her geçen dakika artıyor. Sıkça gelen soru "LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 1. nakil sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. 2. nakil sonuçlarının da saat 10.00'da açıklanması beklenir.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.