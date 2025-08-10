LGS yerleştirmelerinde ikinci nakil dönemi başladı. 8 Ağustos’ta açılan başvuru ekranı, 12 Ağustos’ta kapanacak. Tercihlerini erkenden yapan öğrenciler ise şimdiden gözünü sonuç gününe çevirdi. “2. nakil listeleri ne zaman belli olacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, MEB takvimi daha önce adaylarla paylaşmıştı. 1 | 3

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 2 | 3