LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS yerleştirmelerinde ikinci nakil dönemi başladı. 8 Ağustos’ta açılan başvuru ekranı, 12 Ağustos’ta kapanacak. Tercihlerini erkenden yapan öğrenciler ise şimdiden gözünü sonuç gününe çevirdi. “2. nakil listeleri ne zaman belli olacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, MEB takvimi daha önce adaylarla paylaşmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.