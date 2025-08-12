LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği tarih...
LGS 2. nakil tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerinin ardından sonuç tarihi gündem olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarihleri daha önce duyurmuştu şimdi bu bilgiye sahip olmayanlar "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
LGS tercih sonuçlarının ardından nakil süreci başladı. 2 aşamalı nakil sürecinin 2'incisi de bugün sona eriyor. Öğrenciler sonuç tarihine odaklanırken "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen dakika artıyor.
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.