LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği tarih...

LGS tercih sonuçlarının ardından nakil süreci başladı. 2 aşamalı nakil sürecinin 2'incisi de bugün sona eriyor. Öğrenciler sonuç tarihine odaklanırken "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen dakika artıyor. 1 | 3

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 2 | 3