LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB'in takvimine göre nakil sonuç tarihi...

LGS sürecinde sırada 2. nakil işlemleri var. Yüz binler istediği okula yerleşirken henüz yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyenler nakil sürecinden yararlandı. Yarın itibarıyla işlemler sona eriyor ve sonuç tarihi araması hızlandı. İşte "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunun cevabı...

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.