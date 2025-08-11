LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB'in takvimine göre nakil sonuç tarihi...
LGS 2. nakil işlemleri yarın itibarıyla son buluyor ve adaylar sonuç tarihini beklemeye başlayacak. Tarih konusunda bilgi sahibi olmayanların sıklıkla başvuracağı soru ise "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" olacak. İşte MEB'in adaylara geçtiği tarih...
LGS sürecinde sırada 2. nakil işlemleri var. Yüz binler istediği okula yerleşirken henüz yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyenler nakil sürecinden yararlandı. Yarın itibarıyla işlemler sona eriyor ve sonuç tarihi araması hızlandı. İşte "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunun cevabı...
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre son tercihler 12 Ağustos'ta sona erecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.